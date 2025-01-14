Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pramuka Bisa Berperan Cegah Bullying hingga Stunting 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |17:06 WIB
Pramuka Bisa Berperan Cegah Bullying hingga Stunting 
Menko PMK bilang gerakan Pramuka bisa berperan cegah bullying dan stunting (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan Gerakan Pramuka bisa berperan dalam berbagai program nasional seperti mencegah bullying atau perundingan hingga menurunkan angka stunting. 

“Melalui Gerakan Pramuka, kita bisa menciptakan generasi muda yang sehat jasmani, rohani, berdaya saing, serta memiliki keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman,” ujar Pratikno dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pramuka 2025 di Aula Sarbini, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, dalam keterangannya Selasa (14/1/2025).

Pratikno menegaskan pentingnya sinergi antara Kemenko PMK dan Gerakan Pramuka dalam pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya dalam memperkuat pembentukan karakter dan jati diri bangsa.\

“Gerakan Pramuka memiliki potensi besar untuk mendukung tugas-tugas Kemenko PMK, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga penguatan karakter dan budi pekerti,” katanya.

Diketahui, Kemenko PMK yang mengoordinasikan delapan kementerian dan sembilan lembaga tinggi negara, memiliki peran penting dalam mengawal visi Presiden terkait pembangunan manusia. Dari tujuh quick win Presiden untuk tahun 2025, lima diantaranya berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, termasuk program makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan .

Pratikno pun menekankan bahwa Gerakan Pramuka perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi generasi muda.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Stunting Pramuka Bullying Pratikno
