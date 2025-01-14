Khofifah Dukung Retreat Kepala Daerah Terpilih: Bagian Penting untuk Update

Khofifah dukung rencana retreat kepala daerah yang akan diadakan Presiden Prabowo Subianto (Foto : Okezone/Raka)

JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengadakan retreat bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer, Magelang. Khofifah mengatakan pemerintah dan kepala daerah terpilih saling membutuhkan informasi terbaru mengenai daerahnya masing-masing.

"Saya rasa semua membutuhkan update dari dinamika, baik lokal, regional, maupun global. Apa yang terjadi di belahan negara manapun, anytime itu bisa terjadi dan bisa berdampak pada daerah daerah tertentu," kata Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Khofifah juga mendukung program retreat tersebut. Menurutnya perlu adaptasi dari para kepala daerah terpilih.

"Sehingga retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling mengupdate, bagaimana sebetulnya adaptasi adaptasi dan mitigasi, mitigasi ini menjadi penting," ungkapnya.

Dirinya bercerita saat menjabat sebagai Ketua BKKBN di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu ia juga mengadakan retreat hingga PLKB tingkat kecamatan.

"Dulu ketika saya di zaman Gus Dur, saya juga melakukan retreat untuk BKKBN. Karena vertikal waktu itu, begitu luasnya wilayah yang harus dilakukan oleh BKKBN pada saat itu masih vertikal sampai PLKB di tingkat kecamatan," kata Khofifah.

Jadi menurutnya, retreat menjadi bagian penting supaya tidak stuk pada sesuatu yang monoton yang dianggap program-program terdahulu. "Saya di DPR beberapa periode, jadi program-program ini seperti copy paste," tambahnya.