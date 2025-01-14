Gempa M4,0 Guncang Boalemo Gorontalo

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang Boalemo Gorontalo, Selasa (14/1/2025), pukul 17.21 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 32 Barat Daya Boalemo Gorontalo pada koordinat 0.27 Lintang Utara – 122.21 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 179 km.

“Gempa Mag:4.0, 14-Jan-2025 17:21:21WIB, Lok:0.27LU, 122.21BT (32 km BaratDaya BOALEMO-GORONTALO), Kedlmn:179 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.