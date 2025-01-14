Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPK Optimis Menangkan Praperadilan Lawan Hasto Kristiyanto

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |18:20 WIB
Ketua KPK Optimis Menangkan Praperadilan Lawan Hasto Kristiyanto
Ketua KPK Setyo Budiyanto yakin menang praperadilan lawan Hasto (Foto : Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis bakal memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

"Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis, bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan dari tersangka mengajukan praper," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/1/2025). 

Menurutnya, KPK dalam menetapkan Hasto tersangka sudah sesuai prosedur. Pihaknya pun siap jika diminta pembuktian. 

"Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim gitu, ibarat kata ini pembuktian secara formil, kita sudah siapkan. Apa lagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang materiil juga misalkan, hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan," tuturnya. 

Menurutnya, alat bukti yang dimiliki mampu menjelaskan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan. 

"Kami juga akan berusaha membuktikan bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan, perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178086//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-kgM8_large.jpg
Kasus Korupsi Dana Operasional Papua, KPK Dalami Jejak Uang Rp1,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178006//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nL6X_large.jpg
Respons KPK Terkait Permintaan Mahfud MD Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177959//kpk-X7h5_large.jpg
KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Terkait Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872//yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177675//hari_asuransi-JNkh_large.jpg
Literasi Jadi Kunci Utama Bangun Kepercayaan terhadap Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177519//kpk-oIj5_large.jpg
KPK Periksa Pejabat BPK, Terkait Kasus Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement