Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tahan Satu Tersangka Terkait Kasus Taspen

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |19:43 WIB
KPK Tahan Satu Tersangka Terkait Kasus Taspen
Ekiawan Heri Primaryanto ditahan KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu tersangka terkait kasus dugaan investasi fiktif di PT Taspen. Tersangka yang dimaksud adalah Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) selaku Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) tahun 2016-Maret 2024.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2025, KPK melakukan penahanan tersangka atas nama EHP selaku Dirut PT. IIM," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/1/2025). 

Terhadap EHP, akan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, dari 14 Januari-2 Februari 2025.

Pantauan di lokasi, EHP selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.14 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia sudah mengenakan rompi oranye yang merupakan tanda bagi tahanan Lembaga Antirasuah dan tangan terborgol. 

Tidak ada konferensi pers terkait penahanan ini. Setelah pemeriksaan, ia langsung digiring menuju mobil tahanan untuk diangkut ke sel. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menahan eks Dirut PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih pada Rabu (8/1/2025).

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Korupsi Taspen Taspen
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177519//kpk-oIj5_large.jpg
KPK Periksa Pejabat BPK, Terkait Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177308//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-LFBs_large.jpg
Kasus Dana Operasional Papua Rp1,2 Triliun: KPK Telusuri Penggunaan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177137//kosasih-fPCR_large.jpg
Cerita Jaksa Atur Strategi Hadirkan Eks Istri dan Mantan Pacar Kosasih agar Tidak “Jambak-Jambakan” di Ruang Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177106//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_di_kpk-Eshc_large.jpg
Pramono Audiensi dengan KPK, Bahas Pembongkaran Tiang Monorel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177088//gubernur_jakarta_pramono_anung_di_gedung_kpk-V13Z_large.jpg
Pramono Datangi Gedung KPK, Bahas Langkah Bersih-Bersih di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement