Danjen Kopassus Tegaskan Integritas dan Kepemimpinan SDM Tentukan Indonesia Jadi Negara Adidaya

SERANG - Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Djon Afriandi, S.IP., M.DA, membuka dan memberikan materi terkait kepemimpinan yang diselenggarakan Krakatau Steel Group dan Grup 1 Kopassus di Serang, Banten, pada 9-11 Januari 2025.

Mayjen TNI Djon Afriandi dalam pemaparannya menegaskan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Djon menyampaikan pemimpin yang hebat adalah seorang pemimpin yang tangguh dan berintegritas.

Dengan SDM dan pemimpin yang berkualitas, Djon meyakini, Krakatau Steel akan semakin kuat dan tangguh menghadapi segala tantangan ke depan. Dengan begitu, ucap Djon, Krakatau Steel sebagai industri strategis mampu menopang industri pertahanan nasional.

"Jika pertahanan dan keamanan dapat tercipta dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat, disegani oleh seluruh negara bahkan dihormati oleh negara adidaya," kata Djon.

Sementara, Direktur Utama Krakatau Steel, Muhamad Akbar mengatakan pelatihan ini diikuti oleh 99 karyawan Krakatau Steel Group dari level manajerial. Selama tiga hari, ucap Akbar, para peserta mendapatkan pelatihan yang bertujuan untuk membangun fisik yang tangguh sekaligus membentuk pola pikir berjuang bersama dalam membangun Krakatau Steel menjadi lebih baik.

"Pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari perjalanan transformasi perusahaan," ujar Akbar di Serang, Banten, Sabtu (11/1/2025).

Akbar berharap pelatihan kepemimpinan ini akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, memiliki prinsip, dan jiwa militansi yang mampu berjuang untuk membangun Krakatau Steel yang lebih baik, lebih unggul. Hal ini bertujuan memberikan manfaat bagi perekonomian maupun kesejahteraan karyawan dan masyarakat.

"Semoga program ini juga dapat menjadi contoh bagi generasi penerus agar keberlanjutan Krakatau Steel tetap terjaga bahkan hingga 100 tahun ke depan," ucap Akbar.

Akbar mengatakan sinergi antara Krakatau Steel dan Kopassus ini bukan hal baru. Sebagai kawasan industri strategis dan objek vital nasional, sambung Akbar, Krakatau Steel memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan nasional.