Viral Pemotor Terabas Tol Japek, Ngaku Lagi Kejar Mobil

JAKARTA - Viral di media sosial Tiktok tentang adanya pengemudi sepeda motor yang berboncengan tiga menerabas masuk ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Adapun mereka mengaku tengah mengejar sebuah mobil hingga masuk ke dalam tol.

"Setelah dihentikan oleh anggota yang bertugas hari itu dan tanyakan kenapa masuk ke tol, mereka menerangkan mengejar kendaraan Sigra," ujar Kepala Unit (Kanit) Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jakarta-Cikampek, Iptu Hendrik pada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi di Tol Jakarta-Cikampek, yang mana saat kejadian polisi pun memberhentikan pengendara motor tersebut saat menerima laporan. Kepada polisi, mereka mengaku tengah mengejar seorang pengendara mobil hingga akhirnya masuk ke jalan tol.

"Akhirnya diberi arahan oleh anggota kami bahwa sepeda motor tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruas tol. Setelah itu kita keluarkan di GT (gerbang tol) terdekat (GT Tambun)," tuturnya.

Dia menambahkan, pengendara itu tak merincikan alasannya mengejar pengendara mobil. Namun, petugas di lapangan telah memberikan teguran pada pengendara tersebut untuk tak lagi masuk ke jalan tol.

"Sanksinya dilakukan peneguran oleh anggota agar tidak mengulangi lagi," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)