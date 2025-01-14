Kasum TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 97 Perwira Tinggi, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 97 Perwira Tinggi (Pati) TNI dan Sertijab (Serah Terima Jabatan) Jajaran Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI, bertempat di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (14/01/2025).

Dalam amanat yang dibacakan oleh Kasum TNI, Panglima TNI mengucapkan selamat kepada para Jenderal, Laksamana dan Marsekal yang naik pangkat. "Ini adalah sebuah pencapaian yang patut dibanggakan dan merupakan pengakuan atas dedikasi serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab," ungkap Panglima TNI.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pejabat beserta istri dan keluarga yang melaksanakan Sertijab atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa dalam memimpin satuan kerjanya dan organisasi IKKT Pragati Wira Anggini. "Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memimpin satuannya," pungkasnya.

Kenaikan pangkat 97 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/29/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan rincian 54 Pati TNI AD, 26 Pati TNI AL dan 17 Pati TNI AU.

Adapun 54 Pati TNI AD yaitu Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M. (Danpussenif), Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. (Dankodiklat TNI), Mayjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. (Orjen TNI Babinkum TNI), Mayjen TNI Dr. Rachmat S., S.I.P., M.M., M.Tr.(Han). (Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan), Mayjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si.(Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI), Mayjen TNI Joko Suparyoto, (Kabinda DKI Jakarta pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN), Mayjen TNI Sachono, S.H., M.Si., M.Tr.(Han). (Dansecapaad), Mayjen TNI Helda Risman, M.Han., CIQaR. (Warek Bid. Kerjasama, Kelembagaan, Inovasi dan Teknologi Unhan), Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw (Gubernur Akmil), Mayjen TNI Muslimin Fahsyah R., S.E., M.Si (Kepala LP2N Unhan), Mayjen TNI Hendy Antariksa (Dankoopssus TNI), Mayjen TNI Bayu Permana, S.Sos., M.M., M.AP. (Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si. (Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI), Brigjen TNI Tornado, S.Sos., M.M. (Kapusbintal TNI), Brigjen TNI Heri Guntoro Wibowo (Direktur Respon Ancaman pada (Deputi Bid. Intelijen Siber BIN), Brigjen TNI Hendi Setiawan, S.Sos., M.A.P. (Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI), Brigjen TNI Asep Djunaedi, S.I.P., M.I.P. (Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI), Brigjen TNI Waris Ari Nugroho, S.E., M.Si. (Widyaiswara Bid. Metodologi Riset Seskoad), Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan, S.Sos., M.M. (Danrem 141/TP (Watampone Bone) Kodam XIV/Hsn), Brigjen TNI Alexsius Ngurah Adnjana, P.Sc., M.Han., M.S.S.S.D., ndc. (Ir Divif 3 Kostrad), Brigjen TNI Eddy Susanto, S.I.P. (Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan), Brigjen TNI Heldi Wira S.I.P., M.Si. (Pa Sahli Tk. II Kamteror Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI), Brigjen TNI Ganda Simatupang, S.E., M.I.P. (Kakordos Sesko TNI), Brigjen TNI Budi Yuono (Inspektur Administrasi pada Inspektorat Utama BIN), Brigjen TNI Tri Andi Kuswantoro, S.I.P., M.H.I. (Athan RI di Kuala Lumpur, Malaysia), Brigjen TNI Arie Tri Hedhianto, S.I.P., M.H.I. Kapusjaspermildas TNI, Brigjen TNI Sansan Iskandar (Dir E Bais TNI), Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A. (Waaspers Kasad Bid. Binwatpers), Brigjen TNI Ferry Irawan, S.I.P. (Waasops Kasad Bid. Siapsat), Brigjen TNI Andriyanto, S.E. (Asops Kaskogabwilhan III), Brigjen TNI Dr. Fransiscus Ari Susetio, S.E., M.Han. (Waasintel Kasad Bid. Jemen Intel), Brigjen TNI Irwan Harjatmono (Dirsen Pussenif), Brigjen TNI Rama Pratama, M.Si.(Han)., MSS. (Karo SDM pada Settama BIN), Brigjen TNI Ferdial Lubis, MPICT. (Danpusdiklatpassus Kopassus), Brigjen TNI Ali Akhwan, S.E. (Danmentar Akmil), Brigjen TNI Robert Owen Tambunan, S.I.P. (Kapushansiber Bainstrahan Kemhan), Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra, S.E., M.Si. (Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad), Brigjen TNI Untung Wijayanto (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan), Brigjen TNI Robertus Subono, S.I.P., M.Sc. (Penasihat Militer PTRI PBB di New York, Amerika Serikat), Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan, S.I.P. (Kapusjarah TNI), Brigjen TNI Tony Aris Setyawan, S.E., M.M. (Athan RI di Abu Dhabi, UEA), Brigjen TNI Zaenal Arifin, S.Sos., M.H.I. (Athan RI di Riyadh, Saudi Arabia), Brigjen TNI Yudha Rusniwan, S.E. (Kapus Lola Kawasan Bainstrahan Kemhan), Brigjen TNI Heru Prayitno (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan), Brigjen TNI Arief Novianto, S.E., M.Sc. (Karo Logistik pada Settama BIN), Brigjen TNI Dwi Hariyono (Dir Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan), Brigjen TNI Albert Benediktoes Tiranda, S.I.P., M.A. (Dir B Bais TNI) Brigjen TNI Bambang Sugiri, S.I.P. (Askomlek Kaskogabwilhan III) Brigjen TNI dr. Ponco Darmono, Sp.B. (Dircab Puskesad), Brigjen TNI Dr. dr. Krisna Murti, Sp.BS. (Dirum Puskesad), Brigjen TNI Heru Purwanto, S.E., M.M. (Karorenku Setjen Kemhan), Brigjen TNI Raden Deltanto Sarwi Diatmiko, S.H., M.H. (Tua STHM Ditkumad), Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah, S.H. (Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bid. Pidana Militer Kejaksaan Agung).