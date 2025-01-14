Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Eks Ketua Pengadilan Surabaya Resmi Jadi Tersangka Suap Ronald Tannur

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |21:17 WIB
Breaking News! Eks Ketua Pengadilan Surabaya Resmi Jadi Tersangka Suap Ronald Tannur
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan perkara Ronald Tannur.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini didasari dengan adanya bukti yang cukup.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, maka RS ditetapkan sebagai tersangka," kata Qohar dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).

Qohar menyampaikan bahwa, pihaknya telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yakni di kediaman Rudi Suparmono kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan Kota Palembang. 

Adapun total sebanyak kurang lebih Rp21.141.956.000 disita petugas, yang dikonversikan dari mata uang pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD).

“Penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” ujarnya.

(Awaludin)

      
