Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Diminta Tangani Kasus Timah Secara Objektif

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |21:28 WIB
Kejagung Diminta Tangani Kasus Timah Secara Objektif
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin mengatakan, saat ini pihaknya sudah menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka kasus timah. 

Namun, terdapat lebih dari 2.000 pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus korupsi timah. Hal tersebut tidak diproses oleh Kejagung menjadi tersangka.

"Ada 2.000 lebih Kalau kami jadikan tersangka semua, 2.000 lebih kemudian kerugian yang kita akan tutup adalah sangat sedikit. Tentu saja kita cuma efektifnya, kita akan tindak lanjut," kata Burhanuddin saat Konferensi Pers Jaksa Agung dan KPK di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (8/1/2025).

Merespon hal tersebut, Andi Kusuma selaku pihak yang melaporkan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo ke Polda Kepulauan Bangka Belitung merespon hal tersebut. Menurutnya, pembiaran ini sebagai tindakan menumpuk masalah.

"Barusan ini juga dari konferensi pers Dari pihak Kajagung bahwa ada kurang lebih 2.000 mitra pengusaha yang melakukan pengrusakan lingkungan. Loh Ini namanya menumpuk air di dulang (wadah). Kalau memang konteknya ada 2.000 Ya tangkap. Tangkap yang 2.000, kenapa sekarang ini," kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Menurut Andi, dalam penegakan hukum ini harus dilakukan secara objektif dan menggunakan pasal yang tepat, tidak semua kasus hukum menggunakan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami dalam hal ini mau penegakan hukum tersebut betul-betul dilakukan secara objektif, karena kalau kita bicara kerusakan lingkungan saya sepakat mengakibatkan kerugian negara, kami sepakat itu. Tapi penerapan pasalnya lebih layak penerapan pasal di UU  Mineral dan Batubara Lingkungan," jelas Andi.

Ia pun menilai, penerapan UU Tipikor dalam hal ini berkaitan dengan keuangan negara. Namun, jika menggunakan UU Mineral dan Batubara ataupun Lingkungan akan ada reklamasi untuk Bangka Belitung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Timah kasus timah Kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178028//prabowo_subianto-CHjP_large.jpg
Prabowo Saksikan Penyerahan Sitaan Korupsi CPO Rp13 T, Buya Anwar: Peringatan Keras ke Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178017//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-7cz5_large.jpg
9 Mobil Mewah Riza Chalid Kini Dikuasai Negara, Ada Alphard hingga BMW!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177945//prabowo-9gyK_large.jpg
Prabowo Ingatkan Kejagung-Polri soal Kriminalisasi: Jangan Cari Perkara ke Orang Kecil, Itu Zalim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177940//prabowo-NanK_large.jpg
Prabowo: Uang Rp13 Triliun Sitaan Korupsi CPO Bisa Renovasi 8 Ribu Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177934//korupsi-DqpM_large.jpg
Ketika Purbaya Buru-Buru Hampiri Prabowo saat Saksikan Sitaan Korupsi Rp13 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177928//korupsi-tYOM_large.jpg
Penampakan Uang Sitaan Korupsi Rp13 Triliun di Kejagung, Tingginya Capai 2 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement