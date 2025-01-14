Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baru Diperiksa Sekali, Kejagung Ungkap Alasan Langsung Tetapkan Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |23:19 WIB
Baru Diperiksa Sekali, Kejagung Ungkap Alasan Langsung Tetapkan Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka
Konpress Kejagung
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tak menampik jika penetapan tersangka mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono sebagai tersangka, hanya butuh satu kali pemeriksaan oleh tim penyidik. Korps Adhiyaksa ini pun mengungkap alasan yang membuat mereka yakin dengan penetapan status tersangka tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan, setelah penyidik melakukan ekspose atau gelar perkara terkait keterlibatan Rudi Suparmono, penyidik menemukan bukti yang cukup kuat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178126//sidang_kasus_korupsi_pertamina-IJkw_large.jpg
Kasus Korupsi Pertamina: Eks Pejabat Ungkap Dampak Finansial jika Terminal OTM Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178028//prabowo_subianto-CHjP_large.jpg
Prabowo Saksikan Penyerahan Sitaan Korupsi CPO Rp13 T, Buya Anwar: Peringatan Keras ke Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178017//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-7cz5_large.jpg
9 Mobil Mewah Riza Chalid Kini Dikuasai Negara, Ada Alphard hingga BMW!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177945//prabowo-9gyK_large.jpg
Prabowo Ingatkan Kejagung-Polri soal Kriminalisasi: Jangan Cari Perkara ke Orang Kecil, Itu Zalim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177940//prabowo-NanK_large.jpg
Prabowo: Uang Rp13 Triliun Sitaan Korupsi CPO Bisa Renovasi 8 Ribu Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177934//korupsi-DqpM_large.jpg
Ketika Purbaya Buru-Buru Hampiri Prabowo saat Saksikan Sitaan Korupsi Rp13 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement