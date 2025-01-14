Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Pengepresan Ban di Bekasi Kebakaran, Kerugian Capai Rp1 Miliar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |11:22 WIB
Pabrik Pengepresan Ban di Bekasi Kebakaran, Kerugian Capai Rp1 Miliar
Kebakaran pabrik pengepresan ban di Bekasi kebakaran (Foto : Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Kebakaran melanda pabrik pengepresan ban di Padurenan, Mustikajaya, Kota Bekasi, Selasa (14/1/2025) pagi. Kejadian itu, terjadi sekitar pukul 04.51 WIB.

Dari laporan Disdamkarmat Kota Bekasi, kejadian itu terjadi bermula kala pemilik pabrik melaporkan kebakaran yang diakibatkan korsleting listrik. Api pun telah membakar tumpukan karet di area belakang pabrik.

"Menurut keterangan pemilik, mengatakan bahwa kejadian tersebut berawal dari arus pendek listrik yang membakar tumpukan karet di area belakang, sehingga membakar ke area sekitar," tulis laporan tersebut yang dikutip.

Setelah itu, petugas pemadam kebakaran menuju ke lokasi. Setidaknya, tujuh mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil rescue diterjunkan ke lokasi.

Api pun berhasil dipadamkan. Dari kejadian tersebut, tak ada korban jiwa. Namun, nilai kerugian yang terdampak insiden itu mencapai Rp 1 miliar.

"(Kerugian) diduga sementara sekitar Rp1 miliar," tutup keterangan tersebut.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
