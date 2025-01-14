Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DPRD Jakarta Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |12:12 WIB
DPRD Jakarta Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Rapat Paripurna DPRD Daerah Khusus jakarta penetapan Pramono dan Rano karno (Foto : Okezone)
JAKARTA - DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Paripurna (Rapur) Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel di Gedung DPRD, Jakarta Pusat pada Selasa (14/1/2025).

Rapat trersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Basri Baco; dan Rany Maulani. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dan pejabat lainnya 

"Pada hari ini Selasa (14/1/2025) melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta secara resmi kami umumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07 persen dari total suara sah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Pilkada Jakarta 2024," kata Khoirudin dalam rapat paripurna.

Namun, Pramono-Rano tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tersebut. Dikabarkan Pramono sedang berada di luar kota dan Rano Karno sedang menunaikan ibadah umroh.

"Pramono sedang di luar kota dan Rano Karno sedang umroh sudah konfirmasi. Tidak wajib hadir karena sifatnya hanya proses pengumuman saja," ucapnya.

Lebih lanjut, Khoirudin mengatakan bahwa DPRD DKI akan bersurat ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

"Selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan bersurat ke Presiden RI, Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk melaporkan penetapan saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030," ungkapnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
