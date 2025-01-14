Polisi Cari Mobil yang Dipakai Pensiunan TNI yang Tewas di Perairan Marunda

JAKARTA - Polisi menyebutkan, purnawirawan TNI, Brigjen HO diduga meninggal dunia pasca terjatuh di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara menggunakan mobilnya. Saat ini, polisi tengah mencari mobil tersebut.

"Penyidik masih bekerja, kita lagi mencari mobil yang dikemudikan korban," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, berdasarkan penelusuran polisi di sekitar lokasi kejadian, polisi menemukan rekaman CCTV. Isinya, korban diduga mengendarai mobil sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Marunda.

"Telah ditemukan rekaman CCTV yang berisi diduga korban melaju menggunakan 1 unit mobil Toyota Vios nopol B-1606-LB masuk ke Dermaga KCN Marunda pada 00.35 WIB," tuturnya.

Ade menambahkan, diduga korban mengendarai mobil bernopol B 1606 LB masuk ke Dermaga KCN Marund, Cilincing, Jakarta Utara. Kendaraan tersebut melaju hingga ke ujung dermaga hingga akhirnya terjatuh di perairan Marunda.

"Penelusuran CCTV ditemukan mobil yang kendarai korban tersebut melaju menyusuri Kade 07-08 hingga ke ujung dermaga sampai jatuh ke laut," pungkasnya.

