Pemotor Tewas Mengenaskan Usai Terlindas Bus di Ciputat

TANGERANG SELATAN - Seorang pengendara motor berinisial A (24) tewas mengenaskan usai terlindas bus di Jalan Dewi Sartika, Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (14/1/2025).

Kecelakaan tragis itu terjadi sekira pukul 06.20 WIB. Dari hasil penyelidikan diketahui, jika kecelakaan bermula saat A melaju mengendarai sepeda motor bebek dari arah Flyover Ciputat menuju Gaplek.

"Sesampainya di TKP dari arah belakang bus, melaju sepeda motor bebek yang dikendarai saudara A hendak mendahului kendaraan bus dari sisi sebelah kanan," ungkap Kanit Gakkum Satlantas Polres Tangsel, Ipda Marulloh.

Sepeda motor korban melaju dengan kencang di lajur kanan, tiba-tiba terhenti setelah berpapasan dengan seunit truk sampah yang tengah berhenti di jalur kanan jalan.

"Diduga pada saat mendahului kendaraan bus, di depan terdapat kendaraan truk sampah yang sedang terparkir di sisi sebelah kanan jalan," jelasnya.

Menurut saksi kepada polisi, truk sampah itu memang sedang berhenti untuk mengangkut sampah yang ditumpuk di trotoar jalan. Selanjutnya, kendaraan korban berupaya menghindar lalu hilang kendali dan terjatuh ke kolong bus yang dikemudikan pria berinisial WH (50).

"Sepeda motor saudara A melakukan pengereman dan hilang kendali, lalu terjatuh ke kiri jalan kemudian terlindas ban belakang (samping kanan) kendaraan bus," imbuhnya.