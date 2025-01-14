Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sore Ini, Pluit Jakut Masih Terendam Banjir Rob Setinggi 25 Cm 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |16:26 WIB
Sore Ini, Pluit Jakut Masih Terendam Banjir Rob Setinggi 25 Cm 
Banjir di Jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, M Yohan melaporkan sebanyak satu RT di wilayah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam banjir rob setinggi 25 centimeter pada Selasa (14/1/2025) sore ini.

"Update pukul 16.00 WIB, BPBD mencatat saat ini mengalami penurunan dari 3 RT menjadi 1 RT atau 0.003% dari 30.772 RT," kata Yohan dalam keterangannya.

Yohan menambahkan, berdasarkan siaran pers BMKG, terdapat "Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) pada tanggal 09 Januari 2025 - 17 Januari 2025" akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir (Rob) di wilayah pesisir utara Jakarta dan pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Senin (14/01) pukul 07.00 WIB. 

"Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta," ucapnya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Utara terdapat 1 RT yang terdiri dari:

- Kel. Pluit
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 25 cm
Penyebab: Rob

 

Topik Artikel :
Pluit Banjir Banjir rob
