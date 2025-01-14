Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia Tertabrak Sedan di Depok hingga Tewas, Pengemudi Diduga Lalai saat Memanaskan Mesin

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |17:54 WIB
Lansia Tertabrak Sedan di Depok hingga Tewas, Pengemudi Diduga Lalai saat Memanaskan Mesin
Lansia tertabrak mobil yang mesinnya sedang dipanaskan (Foto : Istimewa)
A
A
A

DEPOK - Seorang wanita lanjut usia (lansia) berinisial M (67) tertabrak sebuah mobil sedan Toyota Soluna B 1016 SEQ di rumahnya Jalan Swadaya RT 1/10, Grogol, Limo, Kota Depok pada Senin 13 Januari 2025. Penyebab insiden itu diduga akibat pengemudi berinisial R (47) lalai saat hendak memanaskan mobilnya.

"Diduga kecelakaan karena kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia," ucap Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra dalam keterangannya dikutip, Selasa (14/1/2025).

Hendra menjelaskan, kronologi kejadian berawal dari R masuk ke mobil milik adiknya untuk memanaskan mesin mobil, pada saat dirinya menghidupkan mesin mobil tiba-tiba mobil langsung maju dan menabrak rumah yang ada di depannya yang berjarak sekitar 3 meter.

"Kemudian R melihat ada korban M yang turut tertabrak mobil dan selanjutnya berupaya melakukan pertolongan pertama dilakukan anak korban untuk dibawa ke RS Bhakti Yudha. Saat tiba di RS korban sudah meninggal dunia," tuturnya.

Hendra mengatakan pihak keluarga korban tidak membuat laporan polisi dan menolak melakukan autopsi. Kemudian keluarga korban membuat surat pernyataan tidak melaporkan kejadian yang dialami korban serta tidak bersedia untuk di lakukan otopsi.

"Bahwa atas adanya kejadian tersebut, keluarga korban menerima kejadian yg di alami korban sebagai musibah dan selanjutnya antara keluarga korban dan pelaku bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kemudian kedua belah pihak membuat surat kesepakatan bersama dengan di saksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
