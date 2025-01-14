Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung Asta Cita Prabowo, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Musnahkan Narkoba Rp1,8 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |20:18 WIB
Dukung Asta Cita Prabowo, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Musnahkan Narkoba Rp1,8 Miliar
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Musnahkan Narkoba (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden dan Program Presisi Kapolri, Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan barang bukti narkoba senilai Rp1,8 miliar. Barang bukti Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok selama beberapa bulan terakhir.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing mengatakan, barang bukti narkoba tersebut didapatkan dari hasil pengungkapan dua kasus sejak September 2024 hingga Januari 2025. Adapun narkotika yang dimusnahkan adalah ganja seberat 60.006 kilogram dan sabu seberat 815 gram.

"Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai bukti keseriusan pemerintah, termasuk Polri, dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini, maka pada hari ini Polres Pelabuhan Tanjung Priok beserta BNN Kota Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Puslabfor Bareskrim Polri dan seluruh elemen masyarakat akan memusnahkan barang bukti narkoba," kata Martuasah kepada wartawan saat konferensi pers di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (14/1/2025).

Martuasah mengatakan, pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi. Penggunaan mesin insinerator digunakan karena dianggap membuat barang bukti terbakar habis dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat di sekitar.

Dengan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, berhasil menyelamatkan 22.192 jiwa orang dari potensi penyalahgunaan narkotika di Tanah Air. 

"Hal ini juga menjadi bukti keseriusan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam menjalankan amanah Undang-Undang menyelamatkan generasi bangsa dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645//narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617//narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080//ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803//narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358//kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176252//ammar_zoni-fv7R_large.jpg
Ammar Zoni Langsung Dipindah ke Rutan Cipinang Usai Kepergok Edarkan Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement