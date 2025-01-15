Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dugaan Korupsi Tom Lembong, Kejagung Periksa Ketua Asosiasi Gula 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |03:05 WIB
Kasus Dugaan Korupsi Tom Lembong, Kejagung Periksa Ketua Asosiasi Gula 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Asosiasi Gula insial BH, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 -2016, pada Selasa (14/1/2025). Adapun dalam kasus ini, kejagung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong sebagai tersangka.

"Saksi yang diperiksa berinisial BH selaku Ketua Asosiasi Gula, terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016 atas nama Tersangka TTL dkk," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan.

Harli menambahkan pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Selain BH, pada hari ini Kejagung juga memeriksa Tom Lembong. Harli mengatakan, Tom diperiksa untuk tersangka Charles Sitorus selaku eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Dia menambahkan jika proses penyidikan perkara dugaan korupsi impor gula tersebut sudah hampir rampung.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Impor Gula Kejagung Tom Lembong
