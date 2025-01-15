Kader PDIP Saeful Bahri 2 Kali Mangkir, KPK Bicara Jemput Paksa

JAKARTA - Kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri kembali absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (14/1/2025). Sebelum itu, Saeful telah absen dari panggilan yang dilayangkan pada Rabu (8/1/2025).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, ia belum menerima apakah ketidakhadiran yang bersangkutan dengan alasan atau tidak. Jika tidak menurut Tessa, maka akan dilakukan jemput paksa.

"Apabila tidak ada, karena ini sudah dua kali panggilan maka penyidik dapat melakukan penjemputan menggunakan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan," kata Tessa kepada di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/1/2025).

Dalam pemanggilan tersebut, sedianya Saeful akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus yang menyeret Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Namun, hingga panggilan kedua dilayangkan, Saeful tak kunjung menampilkan batang hidungnya di kantor KPK.

KPK menurut Tessa, mengingatkan agar Saeful kooperatif dengan memenuhi panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah. Ia juga menekankan, siapa saja yang menghalangi proses penyidikan dapat dikenai pidana.

"Untuk tidak melakukan hal-hal terutama yang dapat menghalangi proses penyidikan. Termasuk saksi-saksi lainnya yang dilakukan pemanggilan oleh penyidik," ujarnya.

(Awaludin)