Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: 80% Wilayah Indonesia Sudah Memasuki Musim Hujan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |07:47 WIB
BMKG: 80% Wilayah Indonesia Sudah Memasuki Musim Hujan
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 80% wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga pertengahan Januari 2025.

“Sudah 80 persen dari jumlah Zona Musim Indonesia memasuki musim hujan. Sisanya masih mengalami musim kemarau. Saat ini tidak ada daerah yang mengalami tidak ada hujan lebih dari 2 bulan,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (15/1/2025).

BMKG melaporkan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kep. Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, sebagian besar Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi Utara, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, sebagian besar Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, Maluku, sebagian besar Papua Barat, dan Papua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
hujan Cuaca hujan BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177780//gempa_cilacap-6bpG_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Cilacap, Getarannya Dirasakan hingga Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177769//gempa_sarmi_papua-GHRX_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Sarmi Papua, Akibat Aktivitas Sesar Anjak Mamberamo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177717//banjir-dfwx_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Ancam Wilayah Pesisir hingga 4 November, Salah Satunya Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719//viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/624/3177410//viral_bmkg-hWk4_large.jpg
Viral Siswi Sekolah Salah Sebut Makan Makanan BMKG, Netizen: Habis Ini Bisa Prediksi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177365//gempa_sarmi_papua-9KCv_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua, BMKG: Pusatnya di Darat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement