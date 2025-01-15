Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Lengkap 97 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |12:54 WIB
Daftar Lengkap 97 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 97 Perwira Tinggi TNI mendapatkan kenaikan pangkat. Selain itu, juga dilakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Jajaran Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI, bertempat di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 14 Januari 2025.

Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang bertindak menerima laporan tersebut. Dalam amanat yang dibacakan Kasum TNI,  Panglima TNI mengucapkan selamat kepada para Jenderal, Laksamana dan Marsekal  yang naik pangkat. 

"Ini adalah sebuah pencapaian yang patut dibanggakan dan merupakan pengakuan atas dedikasi serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab," kata Panglima TNI dikutip dari keterangan persnya.

Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pejabat beserta istri dan keluarga yang melaksanakan Sertijab atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa dalam memimpin satuan kerjanya dan organisasi IKKT Pragati Wira Anggini. 

"Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memimpin satuannya," pungkasnya.

Kenaikan pangkat 97 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/29/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan rincian 54 Pati TNI AD, 26 Pati TNI AL dan 17 Pati TNI AU. Berikut daftar lengkapnya:

54 Pati TNI AD 

Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M. (Danpussenif), Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. (Dankodiklat TNI), Mayjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. (Orjen TNI Babinkum TNI), Mayjen TNI Dr. Rachmat S., S.I.P., M.M., M.Tr.(Han). (Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan), Mayjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si.(Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI).

Mayjen TNI Joko Suparyoto, (Kabinda DKI Jakarta pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN), Mayjen TNI Sachono, S.H., M.Si., M.Tr.(Han). (Dansecapaad), Mayjen TNI Helda Risman, M.Han., CIQaR. (Warek Bid. Kerjasama, Kelembagaan, Inovasi dan Teknologi Unhan), Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw (Gubernur Akmil), Mayjen TNI Muslimin Fahsyah R., S.E., M.Si (Kepala LP2N Unhan).

Mayjen TNI Hendy Antariksa (Dankoopssus TNI), Mayjen TNI Bayu Permana, S.Sos., M.M., M.AP. (Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si. (Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI), Brigjen TNI Tornado, S.Sos., M.M. (Kapusbintal TNI), Brigjen TNI Heri Guntoro Wibowo (Direktur Respon Ancaman pada (Deputi Bid. Intelijen Siber BIN), Brigjen TNI Hendi Setiawan, S.Sos., M.A.P. (Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement