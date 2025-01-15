Daftar Lengkap 97 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat

JAKARTA - Sebanyak 97 Perwira Tinggi TNI mendapatkan kenaikan pangkat. Selain itu, juga dilakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Jajaran Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI, bertempat di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 14 Januari 2025.

Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang bertindak menerima laporan tersebut. Dalam amanat yang dibacakan Kasum TNI, Panglima TNI mengucapkan selamat kepada para Jenderal, Laksamana dan Marsekal yang naik pangkat.

"Ini adalah sebuah pencapaian yang patut dibanggakan dan merupakan pengakuan atas dedikasi serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab," kata Panglima TNI dikutip dari keterangan persnya.

Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pejabat beserta istri dan keluarga yang melaksanakan Sertijab atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa dalam memimpin satuan kerjanya dan organisasi IKKT Pragati Wira Anggini.

"Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memimpin satuannya," pungkasnya.

Kenaikan pangkat 97 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/29/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan rincian 54 Pati TNI AD, 26 Pati TNI AL dan 17 Pati TNI AU. Berikut daftar lengkapnya:

54 Pati TNI AD

Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M. (Danpussenif), Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. (Dankodiklat TNI), Mayjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. (Orjen TNI Babinkum TNI), Mayjen TNI Dr. Rachmat S., S.I.P., M.M., M.Tr.(Han). (Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan), Mayjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si.(Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI).

Mayjen TNI Joko Suparyoto, (Kabinda DKI Jakarta pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN), Mayjen TNI Sachono, S.H., M.Si., M.Tr.(Han). (Dansecapaad), Mayjen TNI Helda Risman, M.Han., CIQaR. (Warek Bid. Kerjasama, Kelembagaan, Inovasi dan Teknologi Unhan), Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw (Gubernur Akmil), Mayjen TNI Muslimin Fahsyah R., S.E., M.Si (Kepala LP2N Unhan).

Mayjen TNI Hendy Antariksa (Dankoopssus TNI), Mayjen TNI Bayu Permana, S.Sos., M.M., M.AP. (Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si. (Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI), Brigjen TNI Tornado, S.Sos., M.M. (Kapusbintal TNI), Brigjen TNI Heri Guntoro Wibowo (Direktur Respon Ancaman pada (Deputi Bid. Intelijen Siber BIN), Brigjen TNI Hendi Setiawan, S.Sos., M.A.P. (Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI).