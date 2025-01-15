Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Tetapkan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Suap, MA Buka Suara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |14:17 WIB
Kejagung Tetapkan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Suap, MA Buka Suara
Jubir MA, Yanto
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menghormati keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan perkara Ronald Tannur.

"Terhadap hal tersebut Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung," kata Juru Bicara MA Yanto dalam jumpa pers, Rabu (15/1/2025).

MA, kata Yanto, mendorong agar proses hukum yang menjerat Rudi dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

"Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Serta dilaksanakan secara transparan fair dan akuntabel," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan perkara Ronald Tannur.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini didasari dengan adanya bukti yang cukup.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, maka RS ditetapkan sebagai tersangka," kata Qohar dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263//anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178209//prabowo-vRZB_large.jpg
Prabowo: Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa Dibeli Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178135//kejagung-NAX5_large.jpg
Kejagung Serahkan Sitaan Korupsi CPO Rp13 T Disaksikan Prabowo, Pakar Hukum: Sudah Betul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178126//sidang_kasus_korupsi_pertamina-IJkw_large.jpg
Kasus Korupsi Pertamina: Eks Pejabat Ungkap Dampak Finansial jika Terminal OTM Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178028//prabowo_subianto-CHjP_large.jpg
Prabowo Saksikan Penyerahan Sitaan Korupsi CPO Rp13 T, Buya Anwar: Peringatan Keras ke Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178017//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-7cz5_large.jpg
9 Mobil Mewah Riza Chalid Kini Dikuasai Negara, Ada Alphard hingga BMW!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement