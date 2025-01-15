Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Tanwir I Aisyiyah, Kapolri Paparkan Komitmen Kesetaraan Gender

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |14:35 WIB
Hadiri Tanwir I Aisyiyah, Kapolri Paparkan Komitmen Kesetaraan Gender
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Tanwir I Aisyiyah yang digelar di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung isu-isu terkait perempuan dan kesetaraan gender.  

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan rasa terhormat dapat menghadiri acara tersebut dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama PP Aisyiyah terkait perlindungan perempuan dan anak. 

"Ini merupakan kehormatan bagi kami, sekaligus kesempatan untuk memperkuat kolaborasi," ujar Sigit.

Sigit menyoroti pentingnya kesetaraan gender yang telah menjadi isu global dan terus diperjuangkan. Ia mengingatkan bahwa perjuangan kesetaraan gender di Indonesia sudah dimulai sejak lama, dengan kontribusi tokoh-tokoh perempuan seperti Cut Nyak Dien, RA Kartini, dan Nyai Ahmad Dahlan.  

Lebih lanjut, Sigit menyebut bahwa Polri juga terus memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang, termasuk dalam karier kepolisian. Ia mengungkapkan adanya Perkap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, yang membuka peluang bagi polisi wanita (Polwan) untuk berkarier di bidang operasional maupun staf.  

"Saat ini, ada enam Polwan berpangkat Brigjen, dan beberapa di antaranya pernah menduduki posisi strategis, seperti Kapolda. Ke depan, kami optimistis bahwa Polwan dapat mempersiapkan diri untuk posisi tertinggi, termasuk menjadi Kapolri," ujar Sigit.  

 

