Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saffar Godam Ngaku Diperiksa KPK soal Tim Pencarian Harun Masiku Bentukan Yasonna Laoly

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |15:28 WIB
Saffar Godam Ngaku Diperiksa KPK soal Tim Pencarian Harun Masiku Bentukan Yasonna Laoly
Saffar Godam diperiksa KPK
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar M. Godam. Selesai pemeriksaan, ia mengaku dicecar soal pembentukan tim khusus pencarian Harun Masiku. 

Menurutnya, tim tersebut dibentuk eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly. 

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu," kata Godam di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2025). 

Dalam pemeriksaan tersebut, ia mengaku ada pertanyaan penyidik soal Yasonna. Menurutnya, pertanyaan penyidik terkait Yasonna sebatas pembentukan tim yang dimaksud. 

"Ada, tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178206//kpk-D8yE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Periksa 5 Bos Biro Perjalanan di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178122//mobil_hyundai_palisade-UN13_large.jpg
KPK Sita Mobil Hyundai Palisade dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178086//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-kgM8_large.jpg
Kasus Korupsi Dana Operasional Papua, KPK Dalami Jejak Uang Rp1,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178006//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nL6X_large.jpg
Respons KPK Terkait Permintaan Mahfud MD Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177959//kpk-X7h5_large.jpg
KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Terkait Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872//yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement