Saffar Godam Ngaku Diperiksa KPK soal Tim Pencarian Harun Masiku Bentukan Yasonna Laoly

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar M. Godam. Selesai pemeriksaan, ia mengaku dicecar soal pembentukan tim khusus pencarian Harun Masiku.

Menurutnya, tim tersebut dibentuk eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu," kata Godam di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2025).

Dalam pemeriksaan tersebut, ia mengaku ada pertanyaan penyidik soal Yasonna. Menurutnya, pertanyaan penyidik terkait Yasonna sebatas pembentukan tim yang dimaksud.

"Ada, tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau," ujarnya.