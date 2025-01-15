Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Tersangka Prajurit TNI AL yang Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil Dikenakan Pasal Berlapis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |15:40 WIB
3 Tersangka Prajurit TNI AL yang Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil Dikenakan Pasal Berlapis
Pupomal gelar konferensi pers terkait prajurit yang terlibat penembakan bos rental (Foto: Okezone/Jo)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Puspomal) rampung melakukan penyelidikan terhadap tiga anggota TNI AL yakni AA, BA dan RH yang diduga terlibat penembakan bos rental mobil di KM 45 ruas tol Tangerang-Merak. Ketiganya kini segera diserahkan kepada Oditurat Militer (Otmil)

"Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton, cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak," kata Danpuspomal Laksamana Muda TNI, Sasmita, Rabu (15/1/2025).

Sasmita menjelaskan selama proses penyidikan, 18 saksi telah diperiksa hingga proses rekonstruksi pun telah dilakukan. Dengan demikian, ketiganya langsung diserahkan ke Oditurat Militer yang kemudian akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

"Dengan telah selesainya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Oditur Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178132//kkb-BNAl_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Lamek Taplo, Panglima KKB yang Tewas Dibom Drone Tempur TNI  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955//menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177514//tni-Smwk_large.jpeg
Daftar Lengkap 20 Kolonel TNI AD Pecah Bintang Usai Dimutasi, Mayoritas dari Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414//tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176981//tni-AQvJ_large.jpg
Profil Brigjen Wahyu Yudhayana, Mantan Pelindung SBY yang Kini Menjabat Sebagai Sesmilpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176773//tni-v2r0_large.jpg
Profil Mayjen Bangun Nawoko, Sniper Handal Pemilik Brevet Langka Intai Tempur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement