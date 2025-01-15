3 Tersangka Prajurit TNI AL yang Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil Dikenakan Pasal Berlapis

JAKARTA - Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Puspomal) rampung melakukan penyelidikan terhadap tiga anggota TNI AL yakni AA, BA dan RH yang diduga terlibat penembakan bos rental mobil di KM 45 ruas tol Tangerang-Merak. Ketiganya kini segera diserahkan kepada Oditurat Militer (Otmil)

"Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton, cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak," kata Danpuspomal Laksamana Muda TNI, Sasmita, Rabu (15/1/2025).

Sasmita menjelaskan selama proses penyidikan, 18 saksi telah diperiksa hingga proses rekonstruksi pun telah dilakukan. Dengan demikian, ketiganya langsung diserahkan ke Oditurat Militer yang kemudian akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

"Dengan telah selesainya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Oditur Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," ucapnya.