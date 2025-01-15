Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Muzani Berdoa Pertemuan Megawati-Prabowo Bisa Bulan Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |17:51 WIB
Ahmad Muzani Berdoa Pertemuan Megawati-Prabowo Bisa Bulan Ini
Ahmad Muzani berdoa pertemuan Megawai dan Prabowo bisa digelar bulan ini (Foto : Okezone)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bisa terjadi dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

"Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo punya manfaat dan dampak luas bagi masyarakat. "Manfaatnya begini, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin," tuturnya.

1. Bikin Lega

Ketua MPR RI ini pun mengatakan, masyarakat akan senang kalau para pemimpin sering bertemu dan silaturahmi. Ia juga menilai, masyarakat akan lega bila para pemimpin bisa bertemu.

"Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apapun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif dan seterusnya," kata Muzani.

"Dampaknya ke siapa? Insya Allah kita semua rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu, sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perpolitikan bangsa dan negara," imbuhnya.

2. Prabowo Suka Nasi Goreng Mega

Muzani juga menyampaikam bahwa Prabowo terkesan dengan jamuan nasi goreng Megawati. Hal itu diketahui ketika bertemu Prabowo.

"Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan, bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali," tandasnya.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
