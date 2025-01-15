Pesan Megawati untuk Prabowo yang Diselipkan Lewat Muzani

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi utusan Partai Gerindra untuk menggagas pertemuan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diakui Muzani saat dikonfirmasi terkait dirinya menjadi perantara pertemuan Megawati-Prabowo. Bahkan, Muzani juga mengaku telah bertemu Megawati.

"Ya (jadi perantara dan telah bertemu Megawati). Ada pesan-pesan lah begitu," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Muzani mengaku, Megawati menyampaikan sejumlah pesan. Salah satunya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik ayahnya, Soekarno.

"Kan seperti dalam pidato Bu Mega, bahwa penghargaan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno, setelah pimpinan MPR itu mengkelirkan beliau dari segala macam sakwa-sangka dan tuduhan, seperti dalam TAP MPR nomor 33, yang di mana dalam TAP MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam gerakan G30-S PKI, maka tidak ada lagi sakwa-sangka terhadap Bung Karno, yang notabene adalah Bapaknya, Ibu Mega," tutur Muzano.

"Dan kemudian Pak Presiden Prabowo, segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan. Sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan menyampaikan, dan saya sampaikan itu kepada Bapak Prabowo," terang Muzani.



(Arief Setyadi )