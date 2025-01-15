Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sikap Prabowo terhadap Pagar Laut Tangerang: Segel dan Usut!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |18:34 WIB
Sikap Prabowo terhadap Pagar Laut Tangerang: Segel dan Usut!
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan sikap atas adanya pagar laut dekat Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK II, di perairan Kabupaten Tangerang.

Ketua MPR RI ini mengatakan, Prabowo telah memerintahkan agar pagar laut itu disegel dan dicabut. Bahkan, kata dia, Prabowo meminta agar pembangunan pagar laut itu diusut.

"Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu, usut, begitu," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Saat disinggung peluang Prabowo evaluasi PSN di PIK II, ia tak bisa menjawab. Pasalnya, Muzani hanya menjabat Ketua MPR RI.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Kamis 9 Januari 2025. Pemagaran laut ini dianggap sudah melanggar pengelolaan ruang laut. Selain itu, diduga pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki izin.
 
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ipung Nugroho Saksono terjun langsung dalam aksi penghentian ini. Ia menyebut langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

(Arief Setyadi )

      
