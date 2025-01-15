Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Jadi Deputi IV Kemenko PMK, Warsito: Jati Diri Bangsa Jadi Program Prioritas Pemerintah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |19:09 WIB
Dilantik Jadi Deputi IV Kemenko PMK, Warsito: Jati Diri Bangsa Jadi Program Prioritas Pemerintah
Warsito dilantik jadi deputi iv Kemenko PMK
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mentargetkan berbagai indikator ketika nanti pada tahun 2045 mencapai Indonesia Emas. Salah satunya adalah kualitas SDM Unggul. 

Kualitas SDM Unggul dicirikan dengan kriteria berikut, sehat fisik dan mental, cerdas, produktif, dan terakhir yang menjadi prasyarat mutlak adalah berkarakter dan jati diri ke-Indonesia-an. 

Hal ini disampaikan oleh Prof. Warsito, pada saat usai dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Penguatan dan Jati Diri Bangsa atau Deputi IV Kemenko PMK oleh Menko PMK Prof. Pratikno di ruang heritage Kemenko PMK (Selasa, 14/01/2025).

“Pintar, menguasai Ipteks, sehat fisik dan mental, kemudian produktif itu adalah beberapa ciri penting SDM Unggul, namun ciri tersebut belum cukup, ada syarat mutlak nya yang harus dipenuhi yaitu SDM kita harus berkarakter dan memiliki jati diri ke-Indonesia-an”, tegas Warsito. 

Deputi Warsito melanjutkan bahwa tantangan kita adalah memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki karakter bangsa yang kuat, dalam berbagai rentang usia sejak dini hingga lanjut usia, dan dalam semua dimensi profesi, serta kelas sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini masih rendahnya pemahaman  masyarakat dan generasi muda  tentang Pancasila, wawasan  kebangsaan, dan bela negara, bahkan masih ada generasi muda yang berfikir bahwa sila-sila Pancasila bisa dirubah-rubah. 

Di sisi lain, masuknya ideologi transnasional menyebabkan hadirnya upaya deideologisasi Pancasila. Data Global Terrorism Index 2022, Indonesia  menempati urutan ke-23 dari 163 negara dan di  ASEAN, posisinya lebih rendah dibandingkan  Myanmar dan Filipina.

“Tantangan peradaban Society 5.0 dan perkembangan AI, termasuk di dalamnya menjaga aspek humanis dan keadaban dalam praktik  budaya digital pada masyarakat Indonesia, kemudian juga literasi digital, saat ini kita juga dihadapkan pada merebaknya judi online”, papar Warsito. 

Deputi Warsito melanjutkan bahwa hal Itu semua memerlukan penguatan dari sisi karakter dan jati diri bangsa sejak  usia dini sampai usia lanjut.

Pemerintah memiliki komitmen tinggi, hal ini terlihat bahwa 4 dari Asta Cita Prabowo-Gibran, sangat terkait dengan program tersebut, yaitu Asta cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178259//pratikno-NMkD_large.jpg
Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Menko PMK: Pembangunan Manusia Sentuh Seluruh Pelosok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171181//pemerintah-Ongu_large.jpg
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166302//istana_soal_wamen_menteri_rangkap_jabatan-Qsru_large.jpg
Istana Buka Suara soal MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164760//pratikno-y36G_large.jpg
Tragedi Balita Meninggal karena Cacingan, Menko PMK: Alarm Nasional, Keselamatan Anak Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159829//pemerintah-tQLV_large.jpg
Konferensi Persaudaraan Manusia Internasional Lahirkan Deklarasi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150277//pramono_anung-95Hp_large.jpg
Luhut, Basuki hingga Pratikno Hadiri Akad Nikah Putri Pramono
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement