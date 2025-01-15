Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

200 Rumah Korban Gempa Cianjur Siap Huni, Hasil Kolaborasi dengan UEA

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |19:52 WIB
200 Rumah Korban Gempa Cianjur Siap Huni, Hasil Kolaborasi dengan UEA
200 rumah siap huni untuk korban gempa Cianjur (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meresmikan program 200 unit hunian tetap untuk korban gempa Cianjur 2022. Program ini merupakan kolaborasi beberapa lembaga di antaranya Human Initiative, pemerintah Uni Emirat Arab melalui International Charity dan Dubai Islamic Bank, serta Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Gus Ipul menegaskan, kolaborasi ini mencerminkan kedekatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab sebagai mitra strategis. "Komitmennya untuk terus menjalin kerja sama dan membangun hubungan baik dengan Indonesia, kami mengapresiasi, dan memberikan rasa hormat sekaligus mengucapkan terima kasih," kata Gus Ipul di Lapangan PKBM Sarbini, Rabu (15/1/2025). 

Hunian tetap yang dibangun untuk 200 keluarga atau 729 jiwa ini mengadopsi desain Rumah Tahan Gempa dengan luas 5x6 meter. Setiap rumah dilengkapi dengan 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang santai, dan 2 kamar tidur. Kemensos juga memberikan bantuan berupa paket peralatan dapur untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga penerima program rumah layak huni. Kedepan Kemensos juga akan berkolaborasi dengan Human Initiative dan Pemerintah Uni Emirat Arab dalam program pemberdayaan sosial. 

Gus Ipul berpesan untuk menjadikan bantuan rumah layak huni tersebut sebagai tanggung jawab dan dirawat dengan baik. Salah satu caranya adalah dimulai dengan hal kecil seperti menjaga kebersihan. Dengan rumah yang bersih akan menjadikan penghuninya sehat dan nyaman. 

Duta Besar UEA, Abdulla Salem Al Dhaheri, menyampaikan bahwa pembangunan hunian ini menunjukkan solidaritas dan nilai kemanusiaan kedua negara. “Terima kasih Republik Indonesia atas dukungan dan bantuannya serta semua yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan masyarakat setempat," katanya.

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menyampaikan bahwa gempa berkekuatan 5,6 magnitudo pada 2022 berdampak pada 18 kecamatan dan 200 desa di wilayah Cianjur. Berkat kolaborasi dan bantuan dari pemerintah pusat, bencana gempa bumi Cianjur dapat pulih dalam waktu dua tahun. Menjadikan penanganan bencana tercepat di Indonesia. 

 

