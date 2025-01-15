Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Baznas Bersama Kemensos RI Bangun Kampung Nelayan Sejahtera di Kabupaten Indramayu

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |20:12 WIB
Baznas dan Kemensos RI salurkan bantuan untuk nelayan Indramayu (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI membangun Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk 93 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana rob.

Baznas memberikan sejumlah bantuan berupa pembangunan Masjid Cahaya Zakat, pembangunan Balai Warga Serbaguna, pembangunan ZCorner Pusat Kuliner, Sentra kerajinan UMKM, juga pembangunan unit rumah melalui upah tukang, dengan total bantuan senilai Rp4,7 miliar dan masih akan terus bertambah. 

Hal tersebut dilakukan dalam peninjauan Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat oleh Ketua Baznas Noor Achmad bersama Mensos Saifullah Yusuf, yang dihadiri Bupati Indramayu Nina Agustina, di Indramayu, Selasa 14 Januari 2024. 

Dalam sambutannya, Ketua Baznas Noor Achmad, menyampaikan, wilayah pesisir di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, sering terdampak banjir rob yang mengancam hunian dan mata pencaharian masyarakat nelayan.

“Baznas akan berperan serta dalam pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Insya Allah kita akan membangun masjid senilai Rp2,1 miliar. Jadi nanti masjidnya di atas berdampingan dengan UMKM di bawah,” ujar Noor Achmad dalam keterangannya yang diterima, Rabu (15/2/2025).

Ia menambahkan, Baznas juga akan memberikan bantuan berupa Rumah Layak Huni Bazns sebesar Rp1,9 miliar yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan membantu UMKM sebesar Rp684 juta. Ia memastikan bantuan tersebut hanya diberikan kepada mustahik.

“Insya Allah bantuan total sementara dari Baznas itu sebesar Rp4,7 miliar yang nanti akan berkembang. Tadi kami mendengar bangunan seperti ini tidak hanya di sini tapi di tempat lain, jadi insya Allah Baznas akan selalu bersama Kementerian Sosial untuk memperhatikan nasib para mustahik,” tuturnya.

 

