Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Hubungan Prabowo-Megawati Masih Terjalin Baik Meski Tak Pernah Bertemu, Gerindra: Tapi Komunikasi Dilakukan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |20:55 WIB
Sebut Hubungan Prabowo-Megawati Masih Terjalin Baik Meski Tak Pernah Bertemu, Gerindra: Tapi Komunikasi Dilakukan
Megawati Soekarnoputri
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, hubungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto masih terjalin dengan baik meskipun tak pernah bertemu.

Kendati demikian, Muzani mengungkapkan bahwa komuunikasi dua tokoh negara itu terus dilakukan meski tak pernah bertemu. Pasalnya, kata dia, hubungan pribadi Megawati dan Prabowo tak pernah ada masalah sejak awal.

"Jadi gini. Hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang. Hubungan pribadi yang baik," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178367//presiden_prabowo_subianto-b0nG_large.jpg
Prabowo Tak Pandang Bulu Berantas Korupsi di Tahun Pertama Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178364//menteri_pendidikan_dasar_dan_menengah_abdul_muti-wnGx_large.jpg
2 Kader Masuk 10 Menteri Berkinerja Terbaik, Ini Tanggapan Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178361//partai-mPe6_large.jpg
Survei IPO 2025: Elektabilitas Gerindra Teratas, PAN Masuk 5 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178209//prabowo-vRZB_large.jpg
Prabowo: Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa Dibeli Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178174//pangi_syarwi_chaniago-N0gc_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Jadi Momentum Evaluasi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178170//prabowo_subianto-9cwi_large.jpg
Prabowo Sebut 3 Tahun Lagi Indonesia Punya Mobil Nasional 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement