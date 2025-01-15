Sebut Hubungan Prabowo-Megawati Masih Terjalin Baik Meski Tak Pernah Bertemu, Gerindra: Tapi Komunikasi Dilakukan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, hubungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto masih terjalin dengan baik meskipun tak pernah bertemu.

Kendati demikian, Muzani mengungkapkan bahwa komuunikasi dua tokoh negara itu terus dilakukan meski tak pernah bertemu. Pasalnya, kata dia, hubungan pribadi Megawati dan Prabowo tak pernah ada masalah sejak awal.

"Jadi gini. Hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang. Hubungan pribadi yang baik," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).