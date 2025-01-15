Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nelayan Keluhkan Pagar Laut di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |05:36 WIB
Nelayan Keluhkan Pagar Laut di Bekasi
Pagar laut di Bekasi (foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Setidaknya ada 4.200 nelayan dari 39 kelompok nelayan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi keluhkan adanya pagar dari bambu di laut yang dikerjakan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN). Pasalnya, penghasilan tangkapan ikan di laut menyusut drastis.

Ketua Forum Nelayan Kabupaten Bekasi, Abdulrahman mengatakan, pagar patok-patok bambu yang terbentang sepanjang 3 kilometer mulai dari laut wilayah Tarumajaya ini jelas membuat resah masyarakat pantai pesisir, terutama para nelayan.

Setidaknya, tercatat ada 39 kelompok usaha nelayan yang anggotanya mencapai 4.200 orang nelayan mengeluhkan dan kesulitan mendapatkan hasil laut sebagai sumber utama penghasilan mereka sejak adanya pagar bambu tersebut.

"Yang dikhawatirkann itu proyek reklamasi setelah ada patok-patok di laut. Rekan-rekan nelayan yang dulunya melaut dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, bisa dapat 5 sampai 6 kilogram dengan menggunakan bubu naga. Sekarang, mereka melaut dari jam 8 pagi sampai magrib cuma dapat 4 sampai 5 ons saja dengan alat yang sama," ungkapnya.

Hal senada juga dengan, Nurjali rekan sesama ketua kelompok nelayan mengatakan, dengan adanya kegiatan reklamasi itu para nelayan yang ingin melaut terpaksa harus melintasi lebih jauh untuk menuju laut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173443//ri_australia_gelar_patroli_bersama-Nxpz_large.jpg
Cegah Aktivitas Ilegal, RI-Australia Gelar Patroli di Perairan Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172851//pagar_laut-2NlY_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Korupsi Pagar Laut Digelar 30 September di PN Tipikor Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172601//makan_ikan-RHcj_large.jpg
Makan Ikan Jadi Gerakan Nasional, KKP Siapkan Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/470/3169797//tanggul_beton_di_cilincing-vglz_large.jpg
3 Fakta Heboh Tanggul Beton di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169643//tanggul_beton-2Xgf_large.jpg
Panggil KKP, DPR Bakal Minta Evaluasi Izin Tanggul Beton Cilincing 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement