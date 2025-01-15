Miris! Layani 70 Pria Hidung Belang, PSK di Kebayoran Baru Dibayar Rp3,5 Juta

JAKARTA - Polisi mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan cara eksploitasi seksual anak, yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun korban akan mendapatkan bayaran oleh sang mucikari setelah melayani 70 pria hidung belang.

Kanit Polsek Kebayoran Baru, Kompol Nunu mengatakan, uang yang diterima korban setelah melayani 70 pria hidung belang hanya Rp 3,5 juta. Artinya setiap satu tamu yang telah dilayani, korban hanya dibayar Rp50 ribu.

"Korban wajib melakukan pelayanan terhadap, katakanlah laki-laki hidung belang terhadap 70 orang, baru korban dibayar 3,5 juta gaji. Tidak terbatas waktu sebulan atau dua bulan, sehari atau dua hari, yang jelas per 70 orang dibayar Rp 3,5 juta," kata Nunu kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Padahal, tarif korban yang dipasang oleh sang mucikari untuk melayani satu tamu paling mahal senilai Rp 1,5 juta. Nunu menambahkan mucikari ini menawarkan korban kepada pelanggannya melalui aplikasi mi chat.

"Tarifnya kalau dari para tamu yang membayar kepada muncikari ini berkisaran Rp 250 ribu sampai Rp 1,5 juta," sambungnya.