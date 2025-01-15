Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Miris! Layani 70 Pria Hidung Belang, PSK di Kebayoran Baru Dibayar Rp3,5 Juta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |06:29 WIB
Miris! Layani 70 Pria Hidung Belang, PSK di Kebayoran Baru Dibayar Rp3,5 Juta
Pekerja Seks Komersial (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan cara eksploitasi seksual anak, yang terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun korban akan mendapatkan bayaran oleh sang mucikari setelah melayani 70 pria hidung belang.

Kanit Polsek Kebayoran Baru, Kompol Nunu mengatakan, uang yang diterima korban setelah melayani 70 pria hidung belang hanya Rp 3,5 juta. Artinya setiap satu tamu yang telah dilayani, korban hanya dibayar Rp50 ribu.

"Korban wajib melakukan pelayanan terhadap, katakanlah laki-laki hidung belang terhadap 70 orang, baru korban dibayar 3,5 juta gaji. Tidak terbatas waktu sebulan atau dua bulan, sehari atau dua hari, yang jelas per 70 orang dibayar Rp 3,5 juta," kata Nunu kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Padahal, tarif korban yang dipasang oleh sang mucikari untuk melayani satu tamu paling mahal senilai Rp 1,5 juta. Nunu menambahkan mucikari ini menawarkan korban kepada pelanggannya melalui aplikasi mi chat.

"Tarifnya kalau dari para tamu yang membayar kepada muncikari ini berkisaran Rp 250 ribu sampai Rp 1,5 juta," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korban TPPO TPPO PSK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171513//kasus_penyekapan-srYw_large.jpg
Wanita Muda Asal Sukabumi Jadi Korban TPPO di China, Disekap hingga Alami Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171270//viral-Oefv_large.jpg
Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, Polri Gandeng Polisi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164319//kasus_tppo_di_bar_malam-u7CZ_large.jpg
Komisi III DPR Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak di Bar Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161542//lc-jZTY_large.jpg
Terbongkar! Peran 10 Pelaku Eksploitasi Anak Jadi LC hingga Hamil: Pemilik Bar hingga Mami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161432//korban_eksploitasi-kjPx_large.jpg
Miris! Dijanjikan Pekerjaan di Jakarta, Remaja Ini Malah Dijual Jadi LC hingga Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/338/3159502//warga_bekasi_disekap-yJLC_large.jpg
Modus Lowongan ABK, Remaja Bekasi Disekap Penyalur Ilegal di Muara Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement