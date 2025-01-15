Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Akan Dilantik 7 Februari 2025, Ketua DPRD Jakarta: Kecuali Ada Keputusan Baru dari Pemerintah Pusat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |08:15 WIB
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyebut pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. 

Namun, Ia menggarisbawahi bahwa pelantikan dapat diundur apabila ada keputusan baru dari pemerintah pusat. Mengingat masih ada sejumlah wilayah yang tengah menghadapi proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari kecuali ada keputusan baru," ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya, Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Doel, Chico Hakim mengatakan bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 siap untuk dilantik kapan pun. Ia menyebut pasangan dengan tagline 'Jakarta Menyala' itu tertib menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah.

"Ya kita tunggu saja, kita tidak dalam posisi untuk memprotes, memberi masukan, atau menolak dan lain-lain, kita menunggu. Prinsipnya, Mas Pramono Anung tertib menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah," kata Chico kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/1).

 

