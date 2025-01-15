Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Maling Motor Marak di Depok, 4 Unit Raib dalam Semalam di Perumahan Tapos

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |09:02 WIB
Waspada! Maling Motor Marak di Depok, 4 Unit Raib dalam Semalam di Perumahan Tapos
Pencurian Motor (foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Komplotan maling berhasil menggasak empat unit sepeda motor dalam semalam di sebuah perumahan kawasan Sukamaju, Tapos, Kota Depok pada Kamis 9 Januari 2025. 

"Betul kami sudah menerima laporan dan sudah cek tkp pencurian 4 motor di satu Komplek Toa Blok C RT6/12 Kelurahan Sukamaju Tapos Depok," kata Kanit Reskrim Polsek Cimanggis AKP Ade kepada wartawan di Polsek Cimanggis, Selasa (14/1/2025).

"Terjadi pada hari Kamis dini hari. kejadiannya kalau dari rekaman CCTV mereka ada 4 orang rumahnya berdekatan yang diambil kendaraannya. jadi ada 4 jenis kendaraan, Honda Beat 3 dan Yamaha Nmax 1," imbuhnya.

AKP Ade mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut dan melakukan pendalaman rekaman kamera pengawas atau CCTV.

"Kami sedang melakukan penyelidikan dan mendalami mencari CCTV guna petunjuk lain. untuk kemungkinan bisa melihat dari ciri-ciri pelaku," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175170//kasus_pencurian_emas-OEbZ_large.jpg
Modus Pura-Pura Beli, Pria Ini Malah Gasak Emas 25 Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174169//selebriti_asal_korea_selatan_jeon_hye_bin-IFJE_large.jpg
Seleb Korsel Jeon Hye Bin Kehilangan Kartu Kredit di Bali, Uang Rp132 Juta Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174092//kasus_penganiayaan-pIBA_large.jpg
Ngaku Anggota BIN, Pria Ini Diamuk Massa hingga Mobilnya Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement