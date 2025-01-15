Waspada! Maling Motor Marak di Depok, 4 Unit Raib dalam Semalam di Perumahan Tapos

DEPOK - Komplotan maling berhasil menggasak empat unit sepeda motor dalam semalam di sebuah perumahan kawasan Sukamaju, Tapos, Kota Depok pada Kamis 9 Januari 2025.

"Betul kami sudah menerima laporan dan sudah cek tkp pencurian 4 motor di satu Komplek Toa Blok C RT6/12 Kelurahan Sukamaju Tapos Depok," kata Kanit Reskrim Polsek Cimanggis AKP Ade kepada wartawan di Polsek Cimanggis, Selasa (14/1/2025).

"Terjadi pada hari Kamis dini hari. kejadiannya kalau dari rekaman CCTV mereka ada 4 orang rumahnya berdekatan yang diambil kendaraannya. jadi ada 4 jenis kendaraan, Honda Beat 3 dan Yamaha Nmax 1," imbuhnya.

AKP Ade mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut dan melakukan pendalaman rekaman kamera pengawas atau CCTV.

"Kami sedang melakukan penyelidikan dan mendalami mencari CCTV guna petunjuk lain. untuk kemungkinan bisa melihat dari ciri-ciri pelaku," pungkasnya.



(Awaludin)