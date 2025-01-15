Jasad Pensiunan Brigjen Ditemukan di Laut Marunda, TNI: Sudah Lama Tinggalkan Dinas Militer

JAKARTA - Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto membenarkan bahwa Hendra Hendrawan Ostevan yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara merupakan purnawiran TNI.

Namun, Hariyanto mengatakan, Brigjen TNI (Purn) Hendra Hendrawan Ostevan telah lama pensiun meninggalkan dinas kemiliteran.

"Yang bersangkutan merupakan Purnawirawan TNI (Pensiun) dan sudah lama meninggalkan dinas kemiliteran. Usia yang bersangkutan sudah 75 tahun, lahir 24 Oktober 1949," katanya kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Hariyanto mengungkap, sebelum jasadnya ditemukan pada 10 Januari 2025, CCTV sempat merekam mobil Hendrawan Ostevan memasuki Dermaga KCN Marunda, pada Kamis 9 Januari 2025 dini hari.

"Berdasarkan pantauan CCTV, kendaraan korban tampak masuk ke dermaga pada Kamis dini hari. Sementara penyebab kejadian masih dalam analisis lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, jasad Hendrawan Ostevan pertama kali ditemukan oleh nelayan pada Jumat 10 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, dan melaporkannya ke Subdit Gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya.