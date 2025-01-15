Korban Jiwa Nihil, Ini Dugaan Penyebab Kebakaran Melahap Rumah di Kemayoran Jakpus

Kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat (Foto: Refi Sandi/Okezone)

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol RT 8/6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (15/1/2025) pukul 08.58 WIB.

Kebakaran diduga dipicu akibat korsleting listrik dan dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

"Dugaan penyebab korsleting listrik, korban nihil," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal dalam keterangannya.

Kebakaran rumah tinggal itu berhasil dipadamkan setelah kurang lebih dua jam berkobar pada pukul 10.53 WIB. Sebanyak puluhan unit Damkar dikerahkan dalam proses pemadaman api.

"Situasi pemadaman selesai atau hijau. Pengerahan 28 unit dan 140 personel," ujarnya.



(Arief Setyadi )