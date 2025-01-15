Pembunuh Aktor Sandy Permana Dibawa ke Polda Metro

, Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |12:00 WIB

JAKARTA - Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan aktor laga Sandy Permana. Saat ini, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya.

“Otw (dalam perjalanan) ke Polda,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso, Rabu (15/1/2025).

Penangkapan pelaku dibenarkan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso. Pelaku yang dengan sadis menghabisi nyawa aktor tersebut sebelumnya juga sudah teridentifikasi.

“Iya benar (sudah ditangkap),” imbuhnya.

Seno mengungkapkan, bahwa penangkapan pelaku dilakukan jajaran Sat Reskrim Polres Metro Bekasi dan juga dibantu Resmob Polda Metro Jaya. Hanya saja, ia tak merinci kronologi penangkapan.