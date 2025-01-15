Pemukiman Kebon Kosong Jakpus Terbakar, Puluhan Rumah Hangus

JAKARTA - Puluhan rumah tinggal ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik, di Jalan Kemayoran Gempol RT 8/6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (15/1/2025) pukul 08.58 WIB. Api berhasil dipadamkan pukul 10.53 WIB.

"Dugaan penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Objek terdampak 30 rumah tinggal atau 30 KK 105 jiwa," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2025).

Yohan menyebut, bahwa sebanyak puluhan unit damkar dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

"Selesai ditangani 28 unit damkar. Korban nihil," pungkasnya.

(Awaludin)