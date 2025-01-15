Dibawa ke Polda Metro, Pembunuh Sandy Permana Bungkam

JAKARTA - Pembunuh Artis Sandy Permana, Nanang Gimbal diciduk polisi di kawasan Karawang, Jawa Barat. Nanang digelandang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut, hanya saja dia enggan buka suara saat ditanyai awak media.

Nanang Gimbal tiba di Gedung Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada sekira pukul 14.00 WIB. Dia tampak mengenakan kaos berwarna biru dan jaket berwarna gelap dengan berkamacata.

Nanang digiring masuk oleh polisi dengan ketat ke ruangan Resmob. Tangannya pun tampak diborgol untuk menghindari hal-hal tak diinginkan.

Saat tiba di Gedung Resmob, Nanang diberondong berbagai pertanyaan oleh awak media. Namun, Nanang hanya diam, tak menanggapi pertanyaan awak media tersebut, yang mana sesekali dia berjalan sambil menundukan kepalanya.

Nanang Gimbal sendiri diciduk polisi di kawasan Dusun Poris, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat saat tengah makan di sebuah warung, yang mana Nanang sejatinya tengah bersembunyi di kawasan tersebut. Nanang sempat mengubah penampilan dengan mencukur rambut agar tak mudah dikenali.

"Ditangkap saat dia sembunyi di daerah Karawang. Dia sempat memotong rambut saat pelarian menuju Karawang menggunakan gunting yang dipinjam di warung dengan tujuan agar tidak dikenali selama pelarian," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Rabu (15/1/2025).

(Puteranegara Batubara)