Pelarian Pembunuh Aktor Sandy Permana hingga Tertangkap, Cukur Rambut Ubah Penampilan

JAKARTA - Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap aktor Sandy Permana. Pelaku sebelumnya sempat buron setelah menghabisi nyawa aktor film Misteri Gunung Merapi.

1. Nanang Gimbal, Pelaku Pembunuhan Sandy Permana Ditangkap di Warung

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso membenarkan penangkapan pelaku, Nanang Gimbal. “Iya benar (sudah ditangkap),” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso, Rabu (15/1/2025).

Seno menyebut penangkapan pelaku dilakukan oleh jajaran Sat Reskrim Polres Metro Bekasi dan juga dibantu Resmob Polda Metro Jaya. Hanya saja, ia tak merinci kronologi penangkapan.

“(penangkapan) Gabungan dengan Resmob Polda,” imbuhnya.

Pelaku ditangkap diciduk polisi di kawasan Dusun Poris, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat saat tengah makan di sebuah warung, yang mana Nanang sejatinya tengah bersembunyi di kawasan tersebut.

2. Nanang Gimbal Ubah Penampilan