JAKARTA - Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap aktor Sandy Permana. Pelaku sebelumnya sempat buron setelah menghabisi nyawa aktor film Misteri Gunung Merapi.
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso membenarkan penangkapan pelaku, Nanang Gimbal. “Iya benar (sudah ditangkap),” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso, Rabu (15/1/2025).
Seno menyebut penangkapan pelaku dilakukan oleh jajaran Sat Reskrim Polres Metro Bekasi dan juga dibantu Resmob Polda Metro Jaya. Hanya saja, ia tak merinci kronologi penangkapan.
“(penangkapan) Gabungan dengan Resmob Polda,” imbuhnya.
Pelaku ditangkap diciduk polisi di kawasan Dusun Poris, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat saat tengah makan di sebuah warung, yang mana Nanang sejatinya tengah bersembunyi di kawasan tersebut.