Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gelar Prarekonstruksi Penusukan Sandy Permana, Cocokkan Keterangan Saksi dan Tersangka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |17:44 WIB
Polisi Gelar Prarekonstruksi Penusukan Sandy Permana, Cocokkan Keterangan Saksi dan Tersangka
Nanang Gimbal pelaku penusukan Sandy Permana ditangkap polisi (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengatakan , bakal melakukan prarekonstruksi dugaan kasus penusukan artis Sandy Permana oleh NI alias Nanang Gimbal. Rekonstruksi dilakukan untuk pencocokan data.

"Sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi untuk mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan dan keterangan tersangka," ujar Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang pada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, prarekonstruksi itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi, tersangka, dan tempat kejadian perkara. Namun, dia tak merincikan apakah prarekonstruksi dilakukan di lokasi Sandy ditusuk secara langsung ataukah dilakukan di Polda Metro Jaya.

Nanang Gimbal, kata dia, kini telah berstatus sebagai tersangka dengan jeratan pasal berlapis tenteng penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun.

"Sudah tersangka dengan anjaman pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dan atau 338 KUHP tentang pembunuhan, ancaman maksimal 15 tahun," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177103//kasus_pembunuhan-3D6K_large.jpg
Anak 11 Tahun di Cilincing Sempat Diimingi Hadiah Sebelum Dibunuh Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176696//guru-Qy0L_large.jpg
Viral! Pelukan Terakhir Guru Melani Wamea dengan Para Muridnya Sebelum Tewas Dianiaya KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175213//penikam-8aEB_large.jpg
Polisi Tangkap Penikam Pria Paruh Baya di Johar Baru, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175029//odgj-aYk8_large.jpg
Pria ODGJ yang Membabi Buta Tusuk 4 Orang, Kini Diobservasi di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953//penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement