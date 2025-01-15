Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis, Nanang Gimbal Tusuk Aktor Sandy Permana Pakai Pisau Modifikasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |18:28 WIB
Sadis, Nanang Gimbal Tusuk Aktor Sandy Permana Pakai Pisau Modifikasi
Nanang Gimbal, pelaku pembunuhan aktor Sandy Permana (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Polisi menciduk pelaku pembunuhan aktor Sandy Permana, NI alias Nanang Gimbal di kawasan Karawang, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau modifikasi yang dipakai untuk menusuk korban.

"Jadi informasi dari masyarakat pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Bekasi Kabupaten," ujar Kasubdid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, Nanang Gimbal diciduk polisi pada Rabu 15 Januari 2025 menjelang siang tadi di kawasan Dusun Poris, Karawang, tempat dia bersembunyi. Adapun Nanang saat ini telah berstatus sebagai tersangka, yang mana pasca diciduk bakal diperiksa lebih lanjut oleh polisi.

Selain itu, tambahnya, polisi juga mengamankan pisau yang diduga dipakai Nanang untuk menusuk korban hingga tewas. Saat ini, polisi masih mendalami motif Nanang Gimbal melakukan penusukan pada korban.

"Barang bukti yang diamankan satu buah pisau yang digunakan oleh pelaku, yang mana pisau itu pisau besi yang dimodifikasi," tuturnya.
 

(Arief Setyadi )

      
