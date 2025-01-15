Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bikin Gaduh, KKP Segel Pagar Laut di Bekasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |18:51 WIB
Bikin Gaduh, KKP Segel Pagar Laut di Bekasi
KKP segel pagar laut di Bekasi (Foto: Okezone/Refi)
BEKASI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel kegiatan diduga reklamasi yang sempat dibuat pagar laut dengan bambu di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

Aksi penyegelan dilakukan pada Rabu (15/1/2025) karena kegiatan tersebut diduga tidak dilengkapi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan bahwa pihaknya telah bersurat kepada penanggung jawab kegiatan pada tanggal 19 Desember 2024 usai inspeksi lapangan insidental yang dilakukan oleh Polisi Khusus (Polsus) Kelautan di lokasi reklamasi.

“Kami dari KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hadir saat ini untuk melakukan penertiban berupa penyegelan. Kami segel sebagai wujud komitmen KKP dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi,” kata Ipunk dalam keterangannya dikutip, Rabu (15/1/2024).

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan reklamasi ini merupakan kerja sama dengan PT. TRPN untuk kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. 

Ia menyebutkan bahwa PT. TRPN menyewa lahan yang ada di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi sebesar 2,6 miliyar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.

Penataan meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage.

 

Telusuri berita news lainnya
