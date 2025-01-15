Pelaku Pembunuhan Sandy Permana Sembunyi Dua Hari di Kuburan, Keluar karena Kelaparan

KARAWANG - Pelaku pembunuhan aktor film Mak Lampir, Sandy Permana (46), berhasil ditangkap setelah keluar dari tempat persembunyiannya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Karawang. Pelaku, Nanang Irawan atau dikenal Nanang Gimbal ditangkap saat keluar dari TPU Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pelaku sempat sembunyi di pemakaman selama dua hari dan keluar diduga karena kelaparan.

Kepala Desa Kutamukti, Aan Maryani mengatakan warga sebelumnya mengetahui kehadiran Nanang Gimbal kepemakaman. Namun warga menyangka Nanang Gimbal hanya penderita ODGJ yang datang ke pemakaman. Apalagi Nanang menginap selama dua malam di pemakaman.

"Warga melihat dia berkelakuan aneh, kami kira ODGJ. Apalagi menginap disana (pemakaman)," kata Aan Maryani, Rabu (15/1/2025).

Menurut Aan Maryani, warga sebelumnya sempat curiga kedatangan orang asing di kampung. Namun karena Nanang berkelakuan aneh dan menginap dimakam disangkanya penderita ODGJ hingga dibiarkan keberadaannya dimakam tersebut. "Dia cuma mondar mandir keliling makam terus bermalam disana. Cuma penderita odgj yang mau bermalam dimakam," katanya.