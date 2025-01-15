Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Transjakarta Kena Denda Rp3,2 Miliar Sepanjang 2024, Mayoritas Gegara Terlambat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |21:16 WIB
Transjakarta Kena Denda Rp3,2 Miliar Sepanjang 2024, Mayoritas Gegara Terlambat
Transjakarta kena denda lebih dari Rp3 miliar (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kena terkena denda mencapai Rp3,2 miliar oleh Pemprov Jakarta. Denda merujuk Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Angkutan Umum Transjakarta.

“Ada headway (jarak waktu tiba di halte) yang harus kami penuhi. Di mana saat jam sibuk, di BRT (Bus Rapid Transit) itu headway lima menit, di jam tidak sibuk setiap 10 menit harus ada bus. Sedangkan di non-BRT yang oranye yang berada di luar koridor, di jam sibuk 10 menit dan di jam tidak sibuk itu 20 menit,” kata Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza di Halte Cakra Selaras Wahana (CSW) Transjakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Denda terbesar yang harus diselesaikan oleh Transjakarta adalah terkait dengan headway.

"Hari ini denda terbesar kita di tahun 2024 itu masih headway. Artinya target 10 menit, 5 menit, ataupun 20 menit itu belum tercapai. Dari Rp3,2 miliar denda kami di 2024, Rp1,7 miliar-nya terkait headway. Dan memang kita mengambil kebijakan karena kita tahu persis bahwa dana yang kita gunakan ini adalah dana PSO, dana dari daerah, tentunya kita harus gunakan dengan optimal," imbuhnya.

Welfizon mengatakan bahwa pihaknya memiliki dua alat ukur untuk mengukur produktivitas. 

"Kami punya dua alat ukur yang tentu menjadi alat ukur productivity. Meskipun sebenarnya dalam pergub itu tidak ada aturan. Karena pergub prinsip PSO kita adalah cost recovery. Namun di operasional kami menetapkan pelanggan per kilometer," ucapnya.

Lebih lanjut, Welfizon menyebut bahwa angka pengguna Transjakarta sepanjang 2024 telah mencapai 1 juta lebih. "Sepanjang 2024 kita sudah mencapai angka lebih dari 1,3 juta pengguna," ungkapnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177913//kecelakaan-hlxZ_large.jpg
Transjakarta Tindak Tegas Pramudi Usai Kecelakaan di Halte Dukuh Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229//kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176864//viral-Ysfh_large.jpg
Bus Royal Trans Terbakar di Tol Wiyoto Wiyono, Transjakarta Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176861//viral-ocZ7_large.jpg
Kemacetan Horor di Pluit, Transjakarta Lakukan Rekayasa Pola Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174686//pangan-gy20_large.jpg
Pemprov Jakarta Klaim Ketersediaan Pangan Aman hingga Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173012//transjakarta-TOIp_large.jpg
Layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement