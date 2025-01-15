Bejat! Pemilik Ponpes di Jaktim Diduga Sodomi 7 Santrinya

JAKARTA - Seorang Pemilik Pondok Pesantren (Ponpes) di Jakarta Timur (Jaktim) berinisial KH diduga melakukan sodomi kepada tujuh santrinya. Namun, belum diketahui berapa kali korban disodomi oleh KH.

"Iya ada tujuh orang (jadi korban asusila)," kata salah satu santri berinsial A kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

KH, kata A, melakukan aksi bejad ini di kamarnya. Dia menyebut para korban hanya menceritakan kejadian yang dialami ke teman dekatnya saja.

"Saya enggak dapat cerita, tapi memang ada beberapa cerita tapi ke teman dekat saja yang dipercaya," katanya.

Dalam kasus tersebut, salah satu warga di lokasi Rudi (49) meyebut polisi telah mengamankan KH. Dari tujuh orang korban menurutnya empat telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

"Awal mulanya, karena saya baru pulang kerja, tahu-tahu sudah ramai, masyarakat Kampung Tipar di sini ini, katanya ada pencabulan pelakunya yang pemilik pesantren ini namanya Ustad KH," ujarnya.