HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Besar di Glodok Berasal dari Diskotek Lantai 7

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |22:32 WIB
Kebakaran Besar di Glodok Berasal dari Diskotek Lantai 7
Kebakaran besar di gedung pertokoan Glodok berasal dari diskotek di lantai 7 (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran besar terjadi di Gedung Glodok, Jakarta Barat (Jakbar) malam ini. Dalam keterangan yang disampaikan, kebakaran berasal dari diskotek yang berada di lantai 7 Glodok Plaza.

Dalam keterangan yang disampaikan, peristiwa kebakaran itu terjadi di Jalan Pinangsia Raya Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat pada pukul 21.25 WIB.

“Objek diskotek lantai 7 Glodok Plaza, jenis bangunan menengah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat Jakarta Rabu (15/1/2025).

Sebanyak 20 unit dan 100 pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian.

“Situasi merah. Pengerahan 20 unit dan 100 personel pemadam,” jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab dan ada atau tidaknya dari kebakaran tersebut. Dari video yang beredar, terlihat api berkobar dan asap hitam membumbung tinggi.

(Angkasa Yudhistira)

      
